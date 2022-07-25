В Евросоюзе озвучили правило из-за российского газа

26 июля 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

В Чехии заявили о рекордных запасах газа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе ввели правило, в соответствии с которым резервуары для хранения российского газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены на 80%. В частности, Чехия готова к отопительному сезону. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. «Мы едем в Брюссель, где я созвал внеочередной совет Евросоюза по энергетике <…>. В этом году мы ввели правило, согласно которому резервуары для хранения газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены не менее чем на 80%. В Чехии мы пересекли эту черту сегодня, у нас 2 687 млн куб. м [газа]», — написал Сикела на своей странице в Twitter (заблокирован на территории России). Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». В компании заявляли, что Канада не возвращает им одну из отправленных на ремонт турбин для «Северного потока». «Газпром» не устроили предоставленные Канадой документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины. 25 июля «Газпром» предупредил, что поставки газа в Европу будут снижены из-за ремонта еще одной турбины.

В Евросоюзе ввели правило, в соответствии с которым резервуары для хранения российского газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены на 80%. В частности, Чехия готова к отопительному сезону. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. «Мы едем в Брюссель, где я созвал внеочередной совет Евросоюза по энергетике <…>. В этом году мы ввели правило, согласно которому резервуары для хранения газа в странах ЕС к зиме должны быть заполнены не менее чем на 80%. В Чехии мы пересекли эту черту сегодня, у нас 2 687 млн куб. м [газа]», — написал Сикела на своей странице в Twitter (заблокирован на территории России). Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». В компании заявляли, что Канада не возвращает им одну из отправленных на ремонт турбин для «Северного потока». «Газпром» не устроили предоставленные Канадой документы, необходимые для решения вопроса экспорта турбины. 25 июля «Газпром» предупредил, что поставки газа в Европу будут снижены из-за ремонта еще одной турбины.