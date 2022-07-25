Экс-сотрудник ФСБ перешел в команду губернатора Пермского края

В команду губернатора Пермского края перешел статусный силовик Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В администрации губернатора Пермского края произошли кадровые перестановки. Экс-сотрудник ФСБ был назначен заместителем руководителя, передают СМИ.

«Работавшего на этой должности с 2019 года Алексея Колганова сменил экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю. Артем Облацов назначен заместителем главы администрации губернатора Пермского края. Он возглавил также контрольный департамент», — написана на сайте «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, Колганов, оставив пост в администрации, возглавил службу экономбезопасности УФСБ региона.

Согласно имеющимся данным, решение о новом назначении Артема Облацова было принято в середине июля. Информация о кадровой перестановке подтверждается текстом, опубликованным на сайте правительства Прикамья в разделе «Структура администрации».

О том, что в крупнейшем вузе Перми назначили главного по связям с силовиками, URA.RU сообщало ранее. Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Также агентство писало о перестановках, готовящихся в мэрии Перми. Об этом корреспондентам рассказал источник, знакомый с ситуацией. А 25 июля мэрию города покинул статусный чиновник.