25 июля 2022

Экс-сотрудник ФСБ перешел в команду губернатора Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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В команду губернатора Пермского края перешел статусный силовик Фото:

В администрации губернатора Пермского края произошли кадровые перестановки. Экс-сотрудник ФСБ был назначен заместителем руководителя, передают СМИ.

«Работавшего на этой должности с 2019 года Алексея Колганова сменил экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю. Артем Облацов назначен заместителем главы администрации губернатора Пермского края. Он возглавил также контрольный департамент», — написана на сайте «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, Колганов, оставив пост в администрации, возглавил службу экономбезопасности УФСБ региона.

Согласно имеющимся данным, решение о новом назначении Артема Облацова было принято в середине июля. Информация о кадровой перестановке подтверждается текстом, опубликованным на сайте правительства Прикамья в разделе «Структура администрации».

О том, что в крупнейшем вузе Перми назначили главного по связям с силовиками, URA.RU сообщало ранее. Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Также агентство писало о перестановках, готовящихся в мэрии Перми. Об этом корреспондентам рассказал источник, знакомый с ситуацией. А 25 июля мэрию города покинул статусный чиновник.

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В администрации губернатора Пермского края произошли кадровые перестановки. Экс-сотрудник ФСБ был назначен заместителем руководителя, передают СМИ. «Работавшего на этой должности с 2019 года Алексея Колганова сменил экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю. Артем Облацов назначен заместителем главы администрации губернатора Пермского края. Он возглавил также контрольный департамент», — написана на сайте «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, Колганов, оставив пост в администрации, возглавил службу экономбезопасности УФСБ региона. Согласно имеющимся данным, решение о новом назначении Артема Облацова было принято в середине июля. Информация о кадровой перестановке подтверждается текстом, опубликованным на сайте правительства Прикамья в разделе «Структура администрации». О том, что в крупнейшем вузе Перми назначили главного по связям с силовиками, URA.RU сообщало ранее. Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Также агентство писало о перестановках, готовящихся в мэрии Перми. Об этом корреспондентам рассказал источник, знакомый с ситуацией. А 25 июля мэрию города покинул статусный чиновник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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