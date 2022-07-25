МИД: РФ ведет переговоры об упрощении визового режима в 18 стран

Россия регулярно ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами, в частности, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — рассказал Волынкин в беседе с ТАСС. По словам политика, переговоры ведутся с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Малайзию и Китай. Он отметил, что для иностранных граждан в РФ созданы довольно благоприятные условия для въезда в страну.
Ранее сообщалось что из-за спецоперации России на Украине Евросоюз принял решение приостановить действие двустороннего соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине.
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Россия регулярно ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами, в частности, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. «МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — рассказал Волынкин в беседе с ТАСС. По словам политика, переговоры ведутся с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Малайзию и Китай. Он отметил, что для иностранных граждан в РФ созданы довольно благоприятные условия для въезда в страну. Ранее сообщалось что из-за спецоперации России на Украине Евросоюз принял решение приостановить действие двустороннего соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине.