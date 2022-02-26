РИА «Новости»: Евросоюз остановит упрощенную выдачу виз россиянам

Евросоюз остановит действие соглашения об упрощенной выдаче виз с 28 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз приостановит действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на официальный журнал ЕС.

С 28 февраля ЕС остановит действие соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз для отдельных категорий граждан, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что имеется в виду Соглашение между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.

Облегченная выдача виз станет недоступна для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов делегаций, которые должны участвовать в официальных мероприятиях, проводимых межправительственными организациями. Также визы по упрощенной программе не будут выдавать членам национальных и региональных правительств и парламентов России, Конституционного и Верховного судов. Кроме того, перечисленным категориям граждан придется оплачивать стандартный сбор за обработку заявлений от граждан.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Аналогичные санкции ввели в Евросоюзе. В США заявили, что тоже введут санкции против Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ.

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