Российский газопровод «Северный поток — 2» должен быть быстро запущен в эксплуатацию для поставок газа в ФРГ. Об этом заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.
«„Северный поток — 2“ нужно быстро принять в эксплуатацию», — заявил ТАСС Штеффен Котре. Также он считает, что следует возобновить переговоры по решению украинского конфликта.
Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Ранее в компании заявляли, что Канада не возвращает им одну из отправленных на ремонт турбин для «Северного потока». На этом фоне европейцы начали умолять свои власти одобрить запуск «Северного потока — 2».
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