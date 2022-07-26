DPA: ЕС согласовал план по сокращению потребления газа на 15%

Все страны Евросоюза сократят потребление газа на 15% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Об этом пишет Немецкое агентство печати (DPA) со ссылкой на европейских дипломатов.

«Согласно плану, предложенному Европейской комиссией, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики», — пишет DPA.

Ранее Евросоюз ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Это стало ответом на начало специальной операции на Украине. Еврокомиссия потребовала полностью отказаться от российского газа, однако часть стран ЕС взбунтовалась против этого решения. По данным газеты Financial Times, отказ от российского газа обойдется Европе минимум в 200 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовится к полной остановке поставок газа из РФ, сообщает телеканал 360.