Отказ от российских газа и нефти обойдется ЕС в 195 млрд евро

12 мая 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ, Евросоюз заплатит 195 млрд евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. По данным газеты Financial Times, именно такая сумма заложена в разработанный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. «Проект предложений Европейской комиссии показывает, что в период до 2027 года Брюсселю потребуются дополнительные инвестиции в размере 195 млрд евро, в дополнение к планам по увеличению расходов на сокращение выбросов углерода», — говорится в статье. В документе ЕК отмечается, что быстрый отказ от российских энергоресурсов возможен только за счет ускоренного перехода на чистую энергию. Для этой цели странам Евросоюза к 2030 году нужно будет сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности. Особое внимание ЕС планирует уделить зеленому водороду. Допускается, что его потребление к 2030 году вырастет до 20 млн тонн. Официально проект могут представить 18 мая. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Страны G7 также обязались постепенно отказываться от российских энергоресурсов. При этом, как отмечал экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани, западные санкции против нефтяной и газовой отрасли России привели к убыткам в ЕС, тогда как возросшие цены на энергоносители сыграли на руку Москве. По его словам, в 2022 году Россия зарабатывает на продаже энергоресурсов как никогда много. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. По данным газеты Financial Times, именно такая сумма заложена в разработанный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. «Проект предложений Европейской комиссии показывает, что в период до 2027 года Брюсселю потребуются дополнительные инвестиции в размере 195 млрд евро, в дополнение к планам по увеличению расходов на сокращение выбросов углерода», — говорится в статье. В документе ЕК отмечается, что быстрый отказ от российских энергоресурсов возможен только за счет ускоренного перехода на чистую энергию. Для этой цели странам Евросоюза к 2030 году нужно будет сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности. Особое внимание ЕС планирует уделить зеленому водороду. Допускается, что его потребление к 2030 году вырастет до 20 млн тонн. Официально проект могут представить 18 мая. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Страны G7 также обязались постепенно отказываться от российских энергоресурсов. При этом, как отмечал экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани, западные санкции против нефтяной и газовой отрасли России привели к убыткам в ЕС, тогда как возросшие цены на энергоносители сыграли на руку Москве. По его словам, в 2022 году Россия зарабатывает на продаже энергоресурсов как никогда много.