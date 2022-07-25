Учителей Кургана зовут работать на Донбасс за 8500 рублей в сутки

Среди курганских учителей ищут добровольцев, готовых вести уроки для детей Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганских педагогов приглашают в командировку в ДНР и ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Помимо командировочных специалистам обещают оплатить и проживание. Соответствующий документ URA.RU предоставил источник, близкий к сфере образования.

«Минпросвещения РФ продолжает формировать списки педагогов, готовых к командированию на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <…> Оплата труда будет производиться в двойном размере с выплатой командировочных в размере 8 480 рублей в сутки. <…> При необходимости, принимающей стороной будет рассматриваться вопрос о размещении членов семьи командируемого», — говорится в обращении, которое распространяют среди учителей одной из курганских школ.

В документе также указано, что в соответствии с постановлениями правительства РФ (от 14.05.2022 г. №877 и от 17.06.2022 г. №1099) педагогам возместят расходы, связанные с проживанием. Сумма — до 7 210 рублей в сутки.

URA.RU направило официальный запрос в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что городской военный комиссариат рассылает курганцам приглашения для участия в специальной военной операции на Украине. Военнослужащим обещают ежемесячное довольствие от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специфики выполняемых задач, воинского звания, должности и выслуги лет.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.