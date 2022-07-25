25 июля 2022

Учителей Кургана зовут работать на Донбасс за 8500 рублей в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, педагог, учительница
Среди курганских учителей ищут добровольцев, готовых вести уроки для детей Донбасса Фото:

Курганских педагогов приглашают в командировку в ДНР и ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Помимо командировочных специалистам обещают оплатить и проживание. Соответствующий документ URA.RU предоставил источник, близкий к сфере образования.

«Минпросвещения РФ продолжает формировать списки педагогов, готовых к командированию на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <…> Оплата труда будет производиться в двойном размере с выплатой командировочных в размере 8 480 рублей в сутки. <…> При необходимости, принимающей стороной будет рассматриваться вопрос о размещении членов семьи командируемого», — говорится в обращении, которое распространяют среди учителей одной из курганских школ.

В документе также указано, что в соответствии с постановлениями правительства РФ (от 14.05.2022 г. №877 и от 17.06.2022 г. №1099) педагогам возместят расходы, связанные с проживанием. Сумма — до 7 210 рублей в сутки.

URA.RU направило официальный запрос в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что городской военный комиссариат рассылает курганцам приглашения для участия в специальной военной операции на Украине. Военнослужащим обещают ежемесячное довольствие от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специфики выполняемых задач, воинского звания, должности и выслуги лет.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Курганских педагогов приглашают в командировку в ДНР и ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Помимо командировочных специалистам обещают оплатить и проживание. Соответствующий документ URA.RU предоставил источник, близкий к сфере образования. «Минпросвещения РФ продолжает формировать списки педагогов, готовых к командированию на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <…> Оплата труда будет производиться в двойном размере с выплатой командировочных в размере 8 480 рублей в сутки. <…> При необходимости, принимающей стороной будет рассматриваться вопрос о размещении членов семьи командируемого», — говорится в обращении, которое распространяют среди учителей одной из курганских школ. В документе также указано, что в соответствии с постановлениями правительства РФ (от 14.05.2022 г. №877 и от 17.06.2022 г. №1099) педагогам возместят расходы, связанные с проживанием. Сумма — до 7 210 рублей в сутки. URA.RU направило официальный запрос в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что городской военный комиссариат рассылает курганцам приглашения для участия в специальной военной операции на Украине. Военнослужащим обещают ежемесячное довольствие от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специфики выполняемых задач, воинского звания, должности и выслуги лет. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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