25 июля 2022

Депутаты увеличат штрафы для курганских вандалов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы предложили увеличить представители мэрии Кургана Фото:

Депутаты Курганской облдумы поддержали увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно 26 июля на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Законопроект разработан на основе предложений администрации города Кургана и предусматривает увеличение размеров штрафных санкций за нарушение правил благоустройства муниципальных образований Курганской области», — представил документ председатель комитета по законодательству и государственному строительству облдумы Федор Ярославцев.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что хотя сейчас штрафы выписываются и выплачиваются, это не мешает людям нарушать закон. Депутаты приняли закон в двух чтениях. Во время обсуждения законопроекта не было сказано, на сколько увеличится штраф. На сайте облдумы законопроекты, на момент написания новости, не отображались на соответствующей вкладке.

В мае представители администрации Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. Позже стало известно, что вандалы также разгромили новый стадион школы № 5.

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Депутаты Курганской облдумы поддержали увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно 26 июля на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Законопроект разработан на основе предложений администрации города Кургана и предусматривает увеличение размеров штрафных санкций за нарушение правил благоустройства муниципальных образований Курганской области», — представил документ председатель комитета по законодательству и государственному строительству облдумы Федор Ярославцев. Председатель облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что хотя сейчас штрафы выписываются и выплачиваются, это не мешает людям нарушать закон. Депутаты приняли закон в двух чтениях. Во время обсуждения законопроекта не было сказано, на сколько увеличится штраф. На сайте облдумы законопроекты, на момент написания новости, не отображались на соответствующей вкладке. В мае представители администрации Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. Позже стало известно, что вандалы также разгромили новый стадион школы № 5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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