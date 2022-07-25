Депутаты увеличат штрафы для курганских вандалов

26 июля 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Штрафы предложили увеличить представители мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской облдумы поддержали увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно 26 июля на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Законопроект разработан на основе предложений администрации города Кургана и предусматривает увеличение размеров штрафных санкций за нарушение правил благоустройства муниципальных образований Курганской области», — представил документ председатель комитета по законодательству и государственному строительству облдумы Федор Ярославцев. Председатель облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что хотя сейчас штрафы выписываются и выплачиваются, это не мешает людям нарушать закон. Депутаты приняли закон в двух чтениях. Во время обсуждения законопроекта не было сказано, на сколько увеличится штраф. На сайте облдумы законопроекты, на момент написания новости, не отображались на соответствующей вкладке. В мае представители администрации Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. Позже стало известно, что вандалы также разгромили новый стадион школы № 5.

Депутаты Курганской облдумы поддержали увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно 26 июля на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Законопроект разработан на основе предложений администрации города Кургана и предусматривает увеличение размеров штрафных санкций за нарушение правил благоустройства муниципальных образований Курганской области», — представил документ председатель комитета по законодательству и государственному строительству облдумы Федор Ярославцев. Председатель облдумы Дмитрий Фролов объяснил, что хотя сейчас штрафы выписываются и выплачиваются, это не мешает людям нарушать закон. Депутаты приняли закон в двух чтениях. Во время обсуждения законопроекта не было сказано, на сколько увеличится штраф. На сайте облдумы законопроекты, на момент написания новости, не отображались на соответствующей вкладке. В мае представители администрации Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. Позже стало известно, что вандалы также разгромили новый стадион школы № 5.