Южанина, оскорбившего русских в ХМАО, отправили под арест

Мужчину отправили под арест на 15 суток Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Уроженцу Дагестана Артуру Ильясханову, который оскорбил жителей в Нижневартовске, суд вынес еще один приговор. Мужчину отправили под арест на 15 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ему дали 15 суток за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. В словах мужчины прокурор усмотрел состав административного правонарушения», — сообщил инсайдер.

В прокуратуре ХМАО на запрос корреспондента URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации материала, ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова.