25 июля 2022

Южанина, оскорбившего русских в ХМАО, отправили под арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили под арест на 15 суток Фото:

Уроженцу Дагестана Артуру Ильясханову, который оскорбил жителей в Нижневартовске, суд вынес еще один приговор. Мужчину отправили под арест на 15 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ему дали 15 суток за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. В словах мужчины прокурор усмотрел состав административного правонарушения», — сообщил инсайдер.

В прокуратуре ХМАО на запрос корреспондента URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации материала, ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова.

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Уроженцу Дагестана Артуру Ильясханову, который оскорбил жителей в Нижневартовске, суд вынес еще один приговор. Мужчину отправили под арест на 15 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ему дали 15 суток за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. В словах мужчины прокурор усмотрел состав административного правонарушения», — сообщил инсайдер. В прокуратуре ХМАО на запрос корреспондента URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации материала, ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженец Дагестана, оскорбивший людей в магазине во время пьяного дебоша, приговорен к штрафу в размере 32 тысяч рублей. Ильясханов также принес извинения всей России за свои слова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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