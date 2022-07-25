25 июля 2022

Курганские VIP едут за границу, чтобы продать арматуру и технику

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Национальные проекты 2018-2024. Курган, чиновники, спины, заседание, депутаты, пиджаки, спины чиновников
В Беларуси 21—23 сентября пройдет Международная выставка ЖКХ Фото:

Предприниматели Курганской области отправятся в республику Беларусь для того, чтобы принять участие в международной выставке жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается визит представителей дорожной техники и арматуростроения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) города Кургана Илья Назаренко.

«С 21—23 сентября планируется визит предпринимателей Курганской области в Беларусь. В Минске состоится первая Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства „Наш дом“. От нашего региона традиционно будут представители производств дорожной техники, шаровых кранов, трубопроводной арматуры. Возможно, участниками будут наши компании, занимающиеся сбором и вывозом бытовых отходов», — сказал Назаренко. В рамках выставки запланированы круглые столы, презентации и деловые встречи.

Также в ходе выставки пройдет встреча курганской и белорусской ТПП. «Встретимся с новым руководителем белорусской Торгово-промышленной палатой, там произошла смена руководителя. Ранее у нас уже было подписано соглашение о сотрудничестве с ТПП города Гродно», — отметил Назаренко.

Ранее URA.RU писало о приезде в Курганскую область делегации из Беларуси во главе с министром ЖКХ Андреем Хмелем. В ходе встречи глава региона Вадим Шумков обсудил с зарубежными гостями возможные совместные проекты. Также в ходе визита белорусский министр посетил производство завода дорожной техники «Кургандормаш».

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Предприниматели Курганской области отправятся в республику Беларусь для того, чтобы принять участие в международной выставке жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается визит представителей дорожной техники и арматуростроения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) города Кургана Илья Назаренко. «С 21—23 сентября планируется визит предпринимателей Курганской области в Беларусь. В Минске состоится первая Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства „Наш дом“. От нашего региона традиционно будут представители производств дорожной техники, шаровых кранов, трубопроводной арматуры. Возможно, участниками будут наши компании, занимающиеся сбором и вывозом бытовых отходов», — сказал Назаренко. В рамках выставки запланированы круглые столы, презентации и деловые встречи. Также в ходе выставки пройдет встреча курганской и белорусской ТПП. «Встретимся с новым руководителем белорусской Торгово-промышленной палатой, там произошла смена руководителя. Ранее у нас уже было подписано соглашение о сотрудничестве с ТПП города Гродно», — отметил Назаренко. Ранее URA.RU писало о приезде в Курганскую область делегации из Беларуси во главе с министром ЖКХ Андреем Хмелем. В ходе встречи глава региона Вадим Шумков обсудил с зарубежными гостями возможные совместные проекты. Также в ходе визита белорусский министр посетил производство завода дорожной техники «Кургандормаш».
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