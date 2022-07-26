Казахстан воспользовался стремлением Запада навредить России

Казахстан резко увеличил поставки угля в Евросоюз Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Казахстан начал наращивать поставки угля в Евросоюз на фоне отказа Европы от импорта из России. За последние полгода страна уже поставила больше угля, чем за весь 2021 год.

«Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140—200 тысяч тонн, то после начала спецоперации на Украине ежемесячно Казахстан направляет в Евросоюз 300—400 тысяч тонн. Год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60—70 тысяч тонн», — сообщает « Коммерсант »

Ранее Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля. Это стало ответом на начало специальной операции на Украине. В Кремле заявили, что Россия готова переориентировать экспорт угля на другие рынки. В Министерстве энергетики РФ заявили, что Россия не намерена снижать добычу и экспорт угля несмотря на санкции ЕС, пишет RT.