Казахстан воспользовался стремлением Запада навредить России

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Казахстан резко увеличил поставки угля в Евросоюз Фото:

Казахстан начал наращивать поставки угля в Евросоюз на фоне отказа Европы от импорта из России. За последние полгода страна уже поставила больше угля, чем за весь 2021 год.

«Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140—200 тысяч тонн, то после начала спецоперации на Украине ежемесячно Казахстан направляет в Евросоюз 300—400 тысяч тонн. Год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60—70 тысяч тонн», — сообщает «Коммерсант»

Ранее Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля. Это стало ответом на начало специальной операции на Украине. В Кремле заявили, что Россия готова переориентировать экспорт угля на другие рынки. В Министерстве энергетики РФ заявили, что Россия не намерена снижать добычу и экспорт угля несмотря на санкции ЕС, пишет RT.

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Казахстан начал наращивать поставки угля в Евросоюз на фоне отказа Европы от импорта из России. За последние полгода страна уже поставила больше угля, чем за весь 2021 год. «Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140—200 тысяч тонн, то после начала спецоперации на Украине ежемесячно Казахстан направляет в Евросоюз 300—400 тысяч тонн. Год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60—70 тысяч тонн», — сообщает «Коммерсант» Ранее Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля. Это стало ответом на начало специальной операции на Украине. В Кремле заявили, что Россия готова переориентировать экспорт угля на другие рынки. В Министерстве энергетики РФ заявили, что Россия не намерена снижать добычу и экспорт угля несмотря на санкции ЕС, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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