В Челябинской области резко выросло число заболевших COVID

Специалисты рекомендуют вакцинироваться от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области 26 июля резко выросло число заболевших коронавирусом. По данным регионального минздрава, за сутки заболело 164 человека, что на 11 больше, чем было накануне.

«По состоянию на 26 июля в Челябинской области 164 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Из них шесть школьников. Всего больных COVID в регионе 1744 человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Там отметили, что за сутки от заболевания скончался один человек. Выздоровело и выписано 163 человека.

Число заболевших в регионе растет каждые сутки. Специалисты рекомендуют жителям прививаться от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса.

Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр». В России уже зафиксировано пять случаев заражения. Вирусологи заявили, что прививка «Спутник V» справится с новым подвидом коронавируса. Иммунологи же связывают с новым штаммом окончание пандемии. По версии ученых, «Кентавр» более заразен, а значит должен быстрее «проиммунизировать» население.