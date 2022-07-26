«Пятерочка» будет раздавать продукты с истекающим сроком годности

X5 Group совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустила пилот фудшеринга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» будет раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведущей розничной компании X5 Group.

«Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей», — рассказали на сайте компании.

Также на сайте сказано, что первыми на этапе к проекту подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Цель X5 масштабировать проект на большее количество магазинов в РФ и расширить категории товаров.