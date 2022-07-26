«Пятерочка» будет раздавать продукты с истекающим сроком годности

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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , торговая сеть пятерочка, магазин пятерочка, тц пятерочка
X5 Group совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустила пилот фудшеринга Фото:

Сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» будет раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведущей розничной компании X5 Group.

«Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей», — рассказали на сайте компании.

Также на сайте сказано, что первыми на этапе к проекту подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Цель X5 масштабировать проект на большее количество магазинов в РФ и расширить категории товаров.

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Сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» будет раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведущей розничной компании X5 Group. «Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей», — рассказали на сайте компании. Также на сайте сказано, что первыми на этапе к проекту подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Цель X5 масштабировать проект на большее количество магазинов в РФ и расширить категории товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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