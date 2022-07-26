Тюменец обокрал пермский магазин из-за понравившегося продавца

26 июля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Добычей рецидивиста стала золотая печатка стоимостью 53 тысячи рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае перед судом предстанет житель Тюменской области, обокравший несколько магазинов. 48-летний мужчина обвиняется в краже (ст. 158 УК РФ). Преступления он совершал в Чусовом, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Так, в одном из ювелирных магазинов мужчина стал демонстрировать деньги, сказав продавцу, что намерен приобрести золотую мужскую печатку. Тюменец объяснил, что, тем самым, хотел привлечь внимание девушки, поскольку она ему понравилась. «В процессе мерки он зажал пальцами левой руки кольцо, отвлек внимание продавца, положил на руку портмоне, обошел консультанта и быстро убрал его в карман брюк. При обыске у него было изъято украденное ювелирное украшение. Свой поступок мужчина объяснил желанием привлечь внимание девушки, так как она ему понравилась, а в процессе общения решил ее наказать за невнимательность», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Прикамью. Пропажу кольца, стоимостью 53 тыс рублей, обнаружила консультант ювелирного магазина. Оно и сообщила об этом в полицию. Тюменца удалось задержать в Перми — полицейские отследили автомобиль, на котором он передвигался. Впоследствии выяснилось, что указанный человек также причастен к хищению 1,5 тысяч рублей в продуктовом магазине. Ранее мужчина уже был судим за разбой, мошенничество, покушение на взятку и неуважение к суду.

В Пермском крае перед судом предстанет житель Тюменской области, обокравший несколько магазинов. 48-летний мужчина обвиняется в краже (ст. 158 УК РФ). Преступления он совершал в Чусовом, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Так, в одном из ювелирных магазинов мужчина стал демонстрировать деньги, сказав продавцу, что намерен приобрести золотую мужскую печатку. Тюменец объяснил, что, тем самым, хотел привлечь внимание девушки, поскольку она ему понравилась. «В процессе мерки он зажал пальцами левой руки кольцо, отвлек внимание продавца, положил на руку портмоне, обошел консультанта и быстро убрал его в карман брюк. При обыске у него было изъято украденное ювелирное украшение. Свой поступок мужчина объяснил желанием привлечь внимание девушки, так как она ему понравилась, а в процессе общения решил ее наказать за невнимательность», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Прикамью. Пропажу кольца, стоимостью 53 тыс рублей, обнаружила консультант ювелирного магазина. Оно и сообщила об этом в полицию. Тюменца удалось задержать в Перми — полицейские отследили автомобиль, на котором он передвигался. Впоследствии выяснилось, что указанный человек также причастен к хищению 1,5 тысяч рублей в продуктовом магазине. Ранее мужчина уже был судим за разбой, мошенничество, покушение на взятку и неуважение к суду.