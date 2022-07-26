Resalat: Байден покинет Белый дом после слов о раке

26 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Джо Байден готовит почву для ухода из Белого дома, утверждает Resalat Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден хочет покинуть свой пост после очередного скандального выступления, в котором он оговорился и заявил, что болен раком. Об этом пишет агентство Resalat. «После слов Байдена о наличии у него рака США захлестнула волна разговоров о том, что он готовится покинуть свой пост. Имеющиеся документальные свидетельства подтверждают, что так или иначе Байден готовится к тому, чтобы добровольно покинуть Белый дом. И в этой связи его последнее признание тоже не выгладит случайностью. Оно словно готовит почву для ухода», — пишет Resalat. Ранее Байден во время публичного выступления заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в США. Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что президент оговорился, однако американские СМИ считают, что это может быть правдой. При этом согласно данным медицинского обследования, которое Байден прошел в ноябре 2021 года, его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.

Президент США Джо Байден хочет покинуть свой пост после очередного скандального выступления, в котором он оговорился и заявил, что болен раком. Об этом пишет агентство Resalat. «После слов Байдена о наличии у него рака США захлестнула волна разговоров о том, что он готовится покинуть свой пост. Имеющиеся документальные свидетельства подтверждают, что так или иначе Байден готовится к тому, чтобы добровольно покинуть Белый дом. И в этой связи его последнее признание тоже не выгладит случайностью. Оно словно готовит почву для ухода», — пишет Resalat. Ранее Байден во время публичного выступления заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в США. Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что президент оговорился, однако американские СМИ считают, что это может быть правдой. При этом согласно данным медицинского обследования, которое Байден прошел в ноябре 2021 года, его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.