Resalat: Байден покинет Белый дом после слов о раке

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден готовит почву для ухода из Белого дома, утверждает Resalat Фото:

Президент США Джо Байден хочет покинуть свой пост после очередного скандального выступления, в котором он оговорился и заявил, что болен раком. Об этом пишет агентство Resalat.

«После слов Байдена о наличии у него рака США захлестнула волна разговоров о том, что он готовится покинуть свой пост. Имеющиеся документальные свидетельства подтверждают, что так или иначе Байден готовится к тому, чтобы добровольно покинуть Белый дом. И в этой связи его последнее признание тоже не выгладит случайностью. Оно словно готовит почву для ухода», — пишет Resalat.

Ранее Байден во время публичного выступления заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в США. Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что президент оговорился, однако американские СМИ считают, что это может быть правдой. При этом согласно данным медицинского обследования, которое Байден прошел в ноябре 2021 года, его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.

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Президент США Джо Байден хочет покинуть свой пост после очередного скандального выступления, в котором он оговорился и заявил, что болен раком. Об этом пишет агентство Resalat. «После слов Байдена о наличии у него рака США захлестнула волна разговоров о том, что он готовится покинуть свой пост. Имеющиеся документальные свидетельства подтверждают, что так или иначе Байден готовится к тому, чтобы добровольно покинуть Белый дом. И в этой связи его последнее признание тоже не выгладит случайностью. Оно словно готовит почву для ухода», — пишет Resalat. Ранее Байден во время публичного выступления заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в США. Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что президент оговорился, однако американские СМИ считают, что это может быть правдой. При этом согласно данным медицинского обследования, которое Байден прошел в ноябре 2021 года, его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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