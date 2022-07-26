Resalat: Байден покинет Белый дом после слов о раке

Президент США Джо Байден хочет покинуть свой пост после очередного скандального выступления, в котором он оговорился и заявил, что болен раком. Об этом пишет агентство Resalat.
«После слов Байдена о наличии у него рака США захлестнула волна разговоров о том, что он готовится покинуть свой пост. Имеющиеся документальные свидетельства подтверждают, что так или иначе Байден готовится к тому, чтобы добровольно покинуть Белый дом. И в этой связи его последнее признание тоже не выгладит случайностью. Оно словно готовит почву для ухода», — пишет Resalat.
Ранее Байден во время публичного выступления заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды в США. Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что президент оговорился, однако американские СМИ считают, что это может быть правдой. При этом согласно данным медицинского обследования, которое Байден прошел в ноябре 2021 года, его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»