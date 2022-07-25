Курганец купил машину, угнанную у застройщика из Подмосковья. Фото

26 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Курганцу продали угнанный автомобиль Toyota RAV4 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителю Кургана продали машину, которую угнали у строительной компании из Московской области. Данная информация размещена на сайте областного УГИБДД. «Транспортное средство было приобретено на основании договора-купли продажи в Москве. <…> Как показала проверка по ведомственным учетам ГИБДД, автомобиль находился в федеральном розыске, который инициирован коллегами из города Химки Московской области», — указано в сообщении. Курганец купил автомобиль Toyota RAV4 в ноябре 2021 года. По данным полиции, автомобиль у строительной организации угнали в сентябре того же года. Машину вернули собственнику 26 июля. По факту подделки идентификационного номера транспортного средства было возбуждено уголовное дело. Совершившему преступление грозит до двух лет лишения свободы В августе 2021 года в Кургане нашли автомобиль Mitsubishi Lancer из Челябинска, который четыре года находился в угоне. Машину обнаружили при попытке новой владелицы поставить ее на учет. Машину вернули законному владельцу 26 июля Фото: сайт УГИБДД России по Курганской области

Жителю Кургана продали машину, которую угнали у строительной компании из Московской области. Данная информация размещена на сайте областного УГИБДД. «Транспортное средство было приобретено на основании договора-купли продажи в Москве. <…> Как показала проверка по ведомственным учетам ГИБДД, автомобиль находился в федеральном розыске, который инициирован коллегами из города Химки Московской области», — указано в сообщении. Курганец купил автомобиль Toyota RAV4 в ноябре 2021 года. По данным полиции, автомобиль у строительной организации угнали в сентябре того же года. Машину вернули собственнику 26 июля. По факту подделки идентификационного номера транспортного средства было возбуждено уголовное дело. Совершившему преступление грозит до двух лет лишения свободы В августе 2021 года в Кургане нашли автомобиль Mitsubishi Lancer из Челябинска, который четыре года находился в угоне. Машину обнаружили при попытке новой владелицы поставить ее на учет.