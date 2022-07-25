Бывший вице-губернатор Курганской области попал под санкции

26 июля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов, который с 2019 по 2021 годы был курганским вице-губернатором, попал под санкции Великобритании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства Великобритании. «Основное имя: Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложенные санкции: замораживание активов, запрет на въезд в Великобританию. Объяснение причин: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — указано в пояснении к списку. До правительства ЛНР оперативно дозвониться URA.RU не удалось. Нового номера телефона Кузнецова в распоряжении редакции нет. Кузнецов был назначен вице-губернатором Курганской области в 2019 году. В декабре прошлого года уволился из курганского правительства по собственному желанию. В начале июня этого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Ранее URA.RU писало, что Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 42 пункта. В частности, в него вошли губернаторы Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Санкции против российских политиков и бизнесменов западные страны начали вводить на фоне ситуации на Украине. В конце февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого ЕС решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение. Под санкции попал 351 депутат Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства Великобритании. «Основное имя: Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложенные санкции: замораживание активов, запрет на въезд в Великобританию. Объяснение причин: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — указано в пояснении к списку. До правительства ЛНР оперативно дозвониться URA.RU не удалось. Нового номера телефона Кузнецова в распоряжении редакции нет. Кузнецов был назначен вице-губернатором Курганской области в 2019 году. В декабре прошлого года уволился из курганского правительства по собственному желанию. В начале июня этого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Ранее URA.RU писало, что Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 42 пункта. В частности, в него вошли губернаторы Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Санкции против российских политиков и бизнесменов западные страны начали вводить на фоне ситуации на Украине. В конце февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого ЕС решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение. Под санкции попал 351 депутат Госдумы.