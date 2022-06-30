Источник: Куйвашев определился со сменщиком Росселя

30 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Новым свердловским сенатором видят Виктора Шептия Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Новым членом Совета Федерации от Свердловской области с большой долей вероятности станет Виктор Шептий — первый вице-спикер заксобрания региона. Как сообщили URA.RU несколько источников, политик вошел в итоговый список из трех человек, которых губернатор Евгений Куйвашев рекомендует к выдвижению в сенаторы. Из них, по предварительной информации, пост достанется именно Шептию. Осенью Куйвашеву предстоит участвовать в губернаторских выборах. По правилам, он должен определиться с тремя кандидатурами, кого бы в случае своей победы мог делегировать в Совет Федерации. Пост в итоге займет кто-то один. По данным URA.RU, в губернаторской тройке не нашлось места нынешнему сенатору Эдуарду Росселю, зато там будут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов — давний товарищ Шептия по службе в подразделении ФСБ «Альфа». «Губернатор включил Шептия [в тройку] самым первым. Вопрос с его уходом [в Совфед] практически решен», — заверил собеседник, близкий к ситуации. Другой источник уточнил: окружение вице-спикера уже в курсе, что политик в ближайшее время покинет заксобрание. Уход Шептия означает, что по Ирбитскому округу, по которому он избрался в парламент, будут объявлены довыборы: «Уже начались переговоры, кто займет место». Правда, в самом заксо нет однозначного мнения, что Шептий оставит пост. По словам источника во фракции «Единой России», вице-спикер является лишь техническим кандидатом в тройке. Сам Шептий в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев, предложив дождаться «поступления официальной информации». В областном департаменте информполитики не ответили на запрос агентства. Шептий — один из старожилов свердловского парламента, он избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору. В 2017-м, в ходе предыдущих выборов, Куйвашев уже включал Шептия в свою тройку, но тогда сенаторское кресло досталось Росселю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Новым членом Совета Федерации от Свердловской области с большой долей вероятности станет Виктор Шептий — первый вице-спикер заксобрания региона. Как сообщили URA.RU несколько источников, политик вошел в итоговый список из трех человек, которых губернатор Евгений Куйвашев рекомендует к выдвижению в сенаторы. Из них, по предварительной информации, пост достанется именно Шептию. Осенью Куйвашеву предстоит участвовать в губернаторских выборах. По правилам, он должен определиться с тремя кандидатурами, кого бы в случае своей победы мог делегировать в Совет Федерации. Пост в итоге займет кто-то один. По данным URA.RU, в губернаторской тройке не нашлось места нынешнему сенатору Эдуарду Росселю, зато там будут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов — давний товарищ Шептия по службе в подразделении ФСБ «Альфа». «Губернатор включил Шептия [в тройку] самым первым. Вопрос с его уходом [в Совфед] практически решен», — заверил собеседник, близкий к ситуации. Другой источник уточнил: окружение вице-спикера уже в курсе, что политик в ближайшее время покинет заксобрание. Уход Шептия означает, что по Ирбитскому округу, по которому он избрался в парламент, будут объявлены довыборы: «Уже начались переговоры, кто займет место». Правда, в самом заксо нет однозначного мнения, что Шептий оставит пост. По словам источника во фракции «Единой России», вице-спикер является лишь техническим кандидатом в тройке. Сам Шептий в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев, предложив дождаться «поступления официальной информации». В областном департаменте информполитики не ответили на запрос агентства. Шептий — один из старожилов свердловского парламента, он избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору. В 2017-м, в ходе предыдущих выборов, Куйвашев уже включал Шептия в свою тройку, но тогда сенаторское кресло досталось Росселю.