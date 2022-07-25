25 июля 2022

В Перми нашли пропавших мальчиков

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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
Где дети были всю ночь не сообщается Фото:

Десятилетние мальчики, которые пропали 25 июля после прогулки были найдены. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдены! Живы! Просьба снять репосты», — сообщается в посте. На поиски ребят ушло чуть меньше суток. Информацию о том, где они были не разглашают.

Информация о пропаже детей появилась ночью 26 июля. Стало известно, что ребята вышли погулять из двух разных домов, расположенных в Свердловском районе, и не вернулись домой. Ночью начались активные поиски мальчиков.

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Десятилетние мальчики, которые пропали 25 июля после прогулки были найдены. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте». «Найдены! Живы! Просьба снять репосты», — сообщается в посте. На поиски ребят ушло чуть меньше суток. Информацию о том, где они были не разглашают. Информация о пропаже детей появилась ночью 26 июля. Стало известно, что ребята вышли погулять из двух разных домов, расположенных в Свердловском районе, и не вернулись домой. Ночью начались активные поиски мальчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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