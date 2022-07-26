Свердловскому силовику дали повышение после скандала с полиграфом

Дмитрий Курганов стал замначальника управления делопроизводства ГУ МВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов повышен до заместителя начальника управления делопроизводства региональной полиции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Курганов назначен на должность заместителя главы управления делопроизводства», — рассказал источник. Он отметил, что назначение состоялось после его отказа переходить в управление на транспорте МВД России по УрФО.

Информацию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка полиции Валентин Зенков. «Полковник Курганов переведен на вышестоящую должности в ГУ, а другой упомянутый сотрудник (Костомаха, который, по сообщению инсайдера, провалил полиграф — прим. URA.RU) в настоящее время продолжает служить в подразделении. УСБ как выполняло свои функциональные обязанности в полном объеме, так и продолжает следовать заданным курсом», — рассказал Зенков.

По его словам, некоторые люди пытаются дестабилизировать работу ОРЧ собственной безопасности. Однако такие попытки будут пресечены, добавил Зенков. Он опроверг провал Кургановым проверки на детекторе лжи.

Сообщения о провале Кургановым полиграфа появились в связи с уходом в управление на транспорте МВД России по УрФО Оксаны Воронежской — жены замначальника свердловского главка полиции Александра Воронежского. Ее считали конкуренткой Курганова на этот пост, однако позднее он отказался от перехода в ведомство.

В мае Курганова посчитали главным кандидатом на пост главы свердловского бюро Интерпола. Тогда официально информация не подтверждалась.