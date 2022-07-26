Свердловскому силовику дали повышение после скандала с полиграфом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Дмитрий Курганов стал замначальника управления делопроизводства ГУ МВД Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов повышен до заместителя начальника управления делопроизводства региональной полиции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Курганов назначен на должность заместителя главы управления делопроизводства», — рассказал источник. Он отметил, что назначение состоялось после его отказа переходить в управление на транспорте МВД России по УрФО.

Информацию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка полиции Валентин Зенков. «Полковник Курганов переведен на вышестоящую должности в ГУ, а другой упомянутый сотрудник (Костомаха, который, по сообщению инсайдера, провалил полиграф — прим. URA.RU) в настоящее время продолжает служить в подразделении. УСБ как выполняло свои функциональные обязанности в полном объеме, так и продолжает следовать заданным курсом», — рассказал Зенков.

По его словам, некоторые люди пытаются дестабилизировать работу ОРЧ собственной безопасности. Однако такие попытки будут пресечены, добавил Зенков. Он опроверг провал Кургановым проверки на детекторе лжи.

Сообщения о провале Кургановым полиграфа появились в связи с уходом в управление на транспорте МВД России по УрФО Оксаны Воронежской — жены замначальника свердловского главка полиции Александра Воронежского. Ее считали конкуренткой Курганова на этот пост, однако позднее он отказался от перехода в ведомство.

В мае Курганова посчитали главным кандидатом на пост главы свердловского бюро Интерпола. Тогда официально информация не подтверждалась.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов повышен до заместителя начальника управления делопроизводства региональной полиции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «Курганов назначен на должность заместителя главы управления делопроизводства», — рассказал источник. Он отметил, что назначение состоялось после его отказа переходить в управление на транспорте МВД России по УрФО. Информацию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка полиции Валентин Зенков. «Полковник Курганов переведен на вышестоящую должности в ГУ, а другой упомянутый сотрудник (Костомаха, который, по сообщению инсайдера, провалил полиграф — прим. URA.RU) в настоящее время продолжает служить в подразделении. УСБ как выполняло свои функциональные обязанности в полном объеме, так и продолжает следовать заданным курсом», — рассказал Зенков. По его словам, некоторые люди пытаются дестабилизировать работу ОРЧ собственной безопасности. Однако такие попытки будут пресечены, добавил Зенков. Он опроверг провал Кургановым проверки на детекторе лжи. Сообщения о провале Кургановым полиграфа появились в связи с уходом в управление на транспорте МВД России по УрФО Оксаны Воронежской — жены замначальника свердловского главка полиции Александра Воронежского. Ее считали конкуренткой Курганова на этот пост, однако позднее он отказался от перехода в ведомство. В мае Курганова посчитали главным кандидатом на пост главы свердловского бюро Интерпола. Тогда официально информация не подтверждалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...