Силовики не смогли пройти проверку на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД по Свердловской области полковник Дмитрий Курганов и его коллега по фамилии Костомаха остались без повышения из-за проваленной проверки на детекторе лжи. Их место заняла жена замначальника областного полицейского главка Оксана Воронежская, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

«Курганов и Костомаха претендовали на значимую должность в полицейском управлении на транспорте УрФО, но перед переводом их решили проверить на полиграфе, и этот тест силовики провалили», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что их место заняла Оксана Воронежская — жена замглавы свердловской полиции Александра Воронежского.

До проверки Курганов готовился получить повышение в свердловском бюро Интерпола. Теперь, по версии инсайдера, силовик может рассчитывать только на менее значимый пост. Костомаха готовится к уходу их ведомства, добавил инсайдер.

URA.RU направило запрос в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Воронежская вступила в должность оперативного сотрудника по особо важным делам УСБ УТ МВД России в середине июля. По информации инсайдеров, ей пришлось покинуть управление собственной безопасности свердловского главка полиции, чтобы избежать конфликта интересов. Якобы ее доступ к чувствительной информации СБ ставил под угрозу эффективность действий оперативников и иных специалистов, проверяющих работников главка. Аналогичной работой она займется в транспортном главке, где о конфликте интересов говорить не приходится, считают инсайдеры.

Полковник Александр Воронежский находится в должности заместителя шефа областного главка полиции Александра Мешкова с начала февраля. Источники ожидают, что в ближайшее время Воронежский получит генеральские погоны, соответствующие должности.