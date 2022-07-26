В ХМАО на главной молодежной тусовке УрФО выступят The Hatters

26 июля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

The Hatters выступят на закрытии форума «УТРО» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске на главную молодежную тусовку УрФО — форум «УТРО», приедет группа The Hatters. Музыканты выступят на закрытии форума 10 августа, вход на концерт будет бесплатным. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «10 августа — на закрытии форума [„УТРО“] выступит группа The Hatters. На все эти мероприятия вход свободный», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Базой проведения форума станет археопарк Ханты-Мансийска, где также расположится главная сцена. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии форума «УТРО» выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro.

В Ханты-Мансийске на главную молодежную тусовку УрФО — форум «УТРО», приедет группа The Hatters. Музыканты выступят на закрытии форума 10 августа, вход на концерт будет бесплатным. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «10 августа — на закрытии форума [„УТРО“] выступит группа The Hatters. На все эти мероприятия вход свободный», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Базой проведения форума станет археопарк Ханты-Мансийска, где также расположится главная сцена. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии форума «УТРО» выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro.