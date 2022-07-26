В ХМАО на главной молодежной тусовке УрФО выступят The Hatters

В Ханты-Мансийске на главную молодежную тусовку УрФО — форум «УТРО», приедет группа The Hatters. Музыканты выступят на закрытии форума 10 августа, вход на концерт будет бесплатным. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин.
«10 августа — на закрытии форума [„УТРО“] выступит группа The Hatters. На все эти мероприятия вход свободный», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Базой проведения форума станет археопарк Ханты-Мансийска, где также расположится главная сцена.
Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии форума «УТРО» выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»