В ХМАО на главной молодежной тусовке УрФО выступят The Hatters

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The Hatters выступят на закрытии форума «УТРО» Фото:

В Ханты-Мансийске на главную молодежную тусовку УрФО — форум «УТРО», приедет группа The Hatters. Музыканты выступят на закрытии форума 10 августа, вход на концерт будет бесплатным. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин.

«10 августа — на закрытии форума [„УТРО“] выступит группа The Hatters. На все эти мероприятия вход свободный», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Базой проведения форума станет археопарк Ханты-Мансийска, где также расположится главная сцена.

Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии форума «УТРО» выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro.

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В Ханты-Мансийске на главную молодежную тусовку УрФО — форум «УТРО», приедет группа The Hatters. Музыканты выступят на закрытии форума 10 августа, вход на концерт будет бесплатным. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «10 августа — на закрытии форума [„УТРО“] выступит группа The Hatters. На все эти мероприятия вход свободный», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Базой проведения форума станет археопарк Ханты-Мансийска, где также расположится главная сцена. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. На площадке соберется более трех сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии форума «УТРО» выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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