Губернатор ЯНАО отреагировал на попадание в санкционный список

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил попадание в санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что попадание в санкционный список Великобритании — это высокая оценка его работы. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции», — написал глава региона.

Сегодня, 26 июля, Артюхов попал в новый санкционный список от Великобритании. Ранее в него также внесли сенаторов от ЯНАО — Елену Зленко и Григория Ледкова.

Активно вносить новые имена российских политиков в санкционные списки страны Запада стали после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Хотя санкционное давление на Россию не прекращалось с начало 2000-х годов.