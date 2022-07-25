Губернатор ЯНАО отреагировал на попадание в санкционный список

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что попадание в санкционный список Великобритании — это высокая оценка его работы. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.
«Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции», — написал глава региона.
Сегодня, 26 июля, Артюхов попал в новый санкционный список от Великобритании. Ранее в него также внесли сенаторов от ЯНАО — Елену Зленко и Григория Ледкова.
Активно вносить новые имена российских политиков в санкционные списки страны Запада стали после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Хотя санкционное давление на Россию не прекращалось с начало 2000-х годов.
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