Доллар резко начал расти

26 июля 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Доллар поднялся до 60 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курс доллара резко поднялся до 60 рублей и достиг максимума впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля. Евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля», — следует из данных Мосбиржи. Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Тогда доллар вырос до 57,85 рублей.

Курс доллара резко поднялся до 60 рублей и достиг максимума впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля. Евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля», — следует из данных Мосбиржи. Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Тогда доллар вырос до 57,85 рублей.