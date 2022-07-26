Доллар резко начал расти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, цент, доллар, бакс
Доллар поднялся до 60 рублей Фото:

Курс доллара резко поднялся до 60 рублей и достиг максимума впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Курс доллара расчетами „завтра“ на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля. Евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля», — следует из данных Мосбиржи.

Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Тогда доллар вырос до 57,85 рублей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Курс доллара резко поднялся до 60 рублей и достиг максимума впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля. Евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля», — следует из данных Мосбиржи. Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Тогда доллар вырос до 57,85 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...