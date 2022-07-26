Доллар резко начал расти

Доллар поднялся до 60 рублей
Курс доллара резко поднялся до 60 рублей и достиг максимума впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
«Курс доллара расчетами „завтра“ на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля. Евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля», — следует из данных Мосбиржи.
Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Тогда доллар вырос до 57,85 рублей.
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