Представительницу VIP-семьи хоккеистов задержали в Челябинске

В Челябинске сотрудники полиции задержали представительницу известной хоккейной династии Екатерину Бец, отец и дед которой были легендарными игроками и тренерами ХК «Трактор». Об этом URA.RU 27 июля сообщили потерпевшие по возбужденным в отношении нее уголовным делам о мошенничестве и подтвердил источник в правоохранительных органах.
«26 июля в Тракторозаводском районном суде Челябинска должно было состояться очередное заседание по уголовному делу в отношении Бец, где мы являемся потерпевшими от ее мошеннических действий, но она не явилась. В суде причину неявки объяснили тем, что Бец задержана на 48 часов по обвинению в аналогичных преступлениях, которые сейчас расследует полиция, это подтвердили в отделе полиции „Тракторозаводский“, сказав, что она находится в изоляторе временного содержания», — рассказали потерпевшие.
Источник URA.RU в правоохранительных органах факт задержания Бец подтвердил, 27 июля в Тракторозаводском районном суде будет решаться вопрос о помещении женщины под домашний арест. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что следствием УМВД России по Челябинску в отношении женщины возбуждены и расследуются уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее стало известно, что Бец оказывала риэлтерские услуги знакомым и друзьям в период с 2014 по 2022 год и, по данным следствия, похитила у потерпевших путем обмана более 5 млн рублей. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску рассказывали, что женщина использовала различные схемы, суммы ущерба варьируются от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей.
Екатерина Бец — внучка Николая Беца, игрока и тренера ХК «Трактор». При нем команда была чемпионом СССР. Отец Екатерины Олег Бец также является известным хоккеистом, как и его брат Максим. На телефонный звонок Екатерина Бец не ответила, ранее она от комментариев отказалась. Заявление против риелтора также подала ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»