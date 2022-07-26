Представительницу VIP-семьи хоккеистов задержали в Челябинске

Екатерину Бец обвиняют в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали представительницу известной хоккейной династии Екатерину Бец, отец и дед которой были легендарными игроками и тренерами ХК «Трактор». Об этом URA.RU 27 июля сообщили потерпевшие по возбужденным в отношении нее уголовным делам о мошенничестве и подтвердил источник в правоохранительных органах.

«26 июля в Тракторозаводском районном суде Челябинска должно было состояться очередное заседание по уголовному делу в отношении Бец, где мы являемся потерпевшими от ее мошеннических действий, но она не явилась. В суде причину неявки объяснили тем, что Бец задержана на 48 часов по обвинению в аналогичных преступлениях, которые сейчас расследует полиция, это подтвердили в отделе полиции „Тракторозаводский“, сказав, что она находится в изоляторе временного содержания», — рассказали потерпевшие.

Источник URA.RU в правоохранительных органах факт задержания Бец подтвердил, 27 июля в Тракторозаводском районном суде будет решаться вопрос о помещении женщины под домашний арест. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что следствием УМВД России по Челябинску в отношении женщины возбуждены и расследуются уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что Бец оказывала риэлтерские услуги знакомым и друзьям в период с 2014 по 2022 год и, по данным следствия, похитила у потерпевших путем обмана более 5 млн рублей. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску рассказывали, что женщина использовала различные схемы, суммы ущерба варьируются от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

Екатерина Бец — внучка Николая Беца, игрока и тренера ХК «Трактор». При нем команда была чемпионом СССР. Отец Екатерины Олег Бец также является известным хоккеистом, как и его брат Максим. На телефонный звонок Екатерина Бец не ответила, ранее она от комментариев отказалась. Заявление против риелтора также подала ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.