Вдова челябинского хоккеиста просит привлечь экс-подругу за аферу

Легенда хоккея Валерий Карпов погиб в 2014 году, а склоки вокруг его семьи идут до сих пор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вдова чемпиона мира по хоккею, форварда челябинского ХК «Трактор» Валерия Карпова Анна требует привлечь к уголовной ответственности представительницу другой известной хоккейной династии — Екатерину Бец. Как заявила URA.RU Карпова, Бец обманула ее на несколько миллионов рублей.

«После смерти мужа, попыток привлечь меня за это к уголовной ответственности и судов по наследству я решила продать имущество в Челябинске и уехать с детьми в Сочи. Бец предложила помощь как риелтор, я выписала нотариальную доверенность. С 2017 по 2018 годы она продавала мою квартиру на Образцова, откуда якобы для упрощения продажи вывезла всю дорогую мебель, посуду Villeroy&Boch, картины, сантехнику марки Jacob Delafon, не заплатила мне ни копейки, я подала на нее заявление в полицию. По той же доверенности продала мою землю в Сосновском районе, о чем я узнала лишь в 2019 году», — рассказала Карпова.

В начале 2022 года Карпову вызвали в Адлерский райсуд Сочи чтобы взыскать с нее в пользу трех жителей Челябинска 300 тысяч рублей. Оказалось, что Бец в декабре 2018 года, как представитель Карповой, взяла с них задаток по договору купли-продажи доли в нежилом помещении на территории санатория «Еловое» в Чебаркуле, но сделка не состоялась. Как сказано в иске, сначала у Бец якобы болели родные, потом якобы не могла прилететь сама Карпова.

«Вспомнила про заявление в полицию, позвонила, мне сказали, что заявления нет, а архив поднимать не будут. Готовим новые заявления в полицию и прокуратуру, Бец должна ответить за все», — говорит Анна Карпова.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что в марте 2019 года заявление Карповой о том, что в ее квартире не хватает мебели было зарегистрировано. Проведена проверка. В связи с тем, что имели место гражданско-правовые отношения, в возбуждении уголовного деле было отказано, о чем уведомили заявителя. Бец сейчас судят в Тракторозаводском районном суде за мошенничество с квартирами знакомых. Женщина не ответила на звонок URA.RU.

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