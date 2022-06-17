Внучку легендарного челябинского хоккеиста заподозрили в аферах

Подозреваемая — представительница семьи легенд ХК «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении представительницы известной хоккейной династии из Челябинска Екатерины Бец возбудили уголовные дела. Женщину, отец и дед которой были хоккеистами и тренерами ХК «Трактор», подозревают в обмане клиентов, которым она оказывала риэлтерские услуги, всего следствие говорит о хищении более пяти миллионов рублей, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В отношении женщины в отделе полиции „Тракторозаводский“ возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). По данным следствия, будучи риелтором она в период с 2014 по январь 2022 года похитила денежные средства четырех клиентов, обещая им помочь с покупкой квартир. Деньги ей передавали в качестве авансов, суммы составляли от 70 до 600 тыс. рублей; еще часть дел уже рассматривается в суде», — рассказал источник.

Екатерина Бец — внучка Николая Беца, игрока и тренера ХК «Трактор». При нем команда становилась чемпионом СССР. Отец Екатерины Олег Бец также является известным хоккеистом, как и его брат Максим.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт возбуждения уголовных дел подтвердили. Женщина использовала различные схемы: одним клиентам нужно было оплачивать бронь жилья, другим предлагались услуги ипотечного брокера, иногда риэлтор продавала квартиры и оставляла деньги себе. Женщине удавалось скрывать преступления, пока потерпевшие не начинали без ее помощи узнавать судьбу имущества, и находили в официальных источниках сведения о смене владельцев их жилья. Суммы ущерба варьировались от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей. Известно о 10 случаях афер на пять миллионов рублей: три дела находятся в суде, семь — в следствии. Всех, кто пострадал от деятельности риелтора, просят обращаться в полицию.

Бец от комментариев воздержалась, попросив перезвонить позднее. Ранее стало известно, что заявление против риелтора подала ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.

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