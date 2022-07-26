WSJ: дефолт «Нафтогаза» сильно ударит по экономике Украины

27 июля 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Дефолт «Нафтогаза» запустил цепную реакцию в экономике Украины Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дефолт компании «Нафтогаз Украины» запустит в экономике страны цепную реакцию. Об этом сказано в статье американского издания The Wall Street Journal. По информации СМИ, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. Отмечается, что срок выплат истек на прошлой неделе, а 26 июля подошел к концу льготный период в пять рабочих дней. В итоге украинское правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, в результате чего компания сообщила о дефолте. По предположениям авторов статьи, держатели остальных евробондов «Нафтогаз», платежи по которым запланированы на более поздние сроки, могут потребовать ускоренного погашения, что усугубит положение «Нафтогаза Украины». Ранее пресс-служба организации заявила о дефолте по еврооблигациям. Представители компании заявили, что правительство фактически лишило ее доступа к международным рынкам капитала и таким образом взяло на себя ответственность за привлечение необходимых для импорта газа во время отопительного сезона средств.

Дефолт компании «Нафтогаз Украины» запустит в экономике страны цепную реакцию. Об этом сказано в статье американского издания The Wall Street Journal. По информации СМИ, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. Отмечается, что срок выплат истек на прошлой неделе, а 26 июля подошел к концу льготный период в пять рабочих дней. В итоге украинское правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, в результате чего компания сообщила о дефолте. По предположениям авторов статьи, держатели остальных евробондов «Нафтогаз», платежи по которым запланированы на более поздние сроки, могут потребовать ускоренного погашения, что усугубит положение «Нафтогаза Украины». Ранее пресс-служба организации заявила о дефолте по еврооблигациям. Представители компании заявили, что правительство фактически лишило ее доступа к международным рынкам капитала и таким образом взяло на себя ответственность за привлечение необходимых для импорта газа во время отопительного сезона средств.