Reuters: турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию

21 июля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

По данным Reuters, турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» «застряла» при транзите в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, знакомые с этим вопросом. По словам собеседника агентства, турбина для «Северного потока», которая предназначена для работы на компрессорной станции «Портовая», 17 июля была доставлена в Кельн. Другой источника сообщает, что Москва якобы до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пост. Из-за этого турбина «застряла при транзите в Германии». Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. 17 июля Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получали от Siemens официальных документов о поставке двигателя. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» «застряла» при транзите в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, знакомые с этим вопросом. По словам собеседника агентства, турбина для «Северного потока», которая предназначена для работы на компрессорной станции «Портовая», 17 июля была доставлена в Кельн. Другой источника сообщает, что Москва якобы до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пост. Из-за этого турбина «застряла при транзите в Германии». Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. 17 июля Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получали от Siemens официальных документов о поставке двигателя.