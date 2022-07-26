26 июля 2022

FAZ: Украине грозит дефолт

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Газета FAZ предупредила об угрозе дефолта Украины Фото:

В ближайшее время Украине грозит дефолт. Об этом предупредили журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны», — передается в соответствующей статье.

Ранее крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям. На это американское издание The Wall Street Journal написало статью о том, что это событие может запустить в экономике страны цепную реакцию. 23 июня американская корпорация, известная как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

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В ближайшее время Украине грозит дефолт. Об этом предупредили журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны», — передается в соответствующей статье. Ранее крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям. На это американское издание The Wall Street Journal написало статью о том, что это событие может запустить в экономике страны цепную реакцию. 23 июня американская корпорация, известная как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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