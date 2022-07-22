Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного

Американская корпорация, известная в основном как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Об этом стало известно из заявления организации.
«Агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с „CCC“ до „C“», — передают аналитики агентства. В конце февраля агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC». При этом представители организации не исключают возможного снижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт).
Ранее Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии. В настоящем времени его уровень обозначается как «ограниченный дефолт», передает ФАН.
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