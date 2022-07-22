22 июля 2022

Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Украина упала в рейтинге Fitch Фото:

Американская корпорация, известная в основном как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Об этом стало известно из заявления организации.

«Агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с „CCC“ до „C“», — передают аналитики агентства. В конце февраля агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC». При этом представители организации не исключают возможного снижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт).

Ранее Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии. В настоящем времени его уровень обозначается как «ограниченный дефолт», передает ФАН.

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Американская корпорация, известная в основном как международное рейтинговое агентство Fitch, понизила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Об этом стало известно из заявления организации. «Агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с „CCC“ до „C“», — передают аналитики агентства. В конце февраля агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC». При этом представители организации не исключают возможного снижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт). Ранее Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии. В настоящем времени его уровень обозначается как «ограниченный дефолт», передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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