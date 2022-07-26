«Известия»: пенсионеров уберегут от долговых взысканий

У граждан с долгами меньше 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и ПФР, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Такой законопроект внесет 27 июля группа депутатов фракции «Единая Россия».
«Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую к бухгалтерию организации, где трудится должник», — отметила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, передают «Известия».
Таким образом, с пенсионеров перестанут взыскивать сумму в размере прожиточного минимума, если их долги не превышают 100 тысяч рублей. Взыскатель сможет обратиться в службу судебных приставов или в банк, если сумма долга больше названных цифр. Если же меньше, достаточно получить в упрощенном порядке судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая делает периодические платежи должнику: выдает зарплату, стипендию или пенсию.
Ранее юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о том, что с июля российским пенсионерам начнут выплачивать пенсию с учетом индексации прожиточного минимума. По его словам, на федеральном уровне минимум для пенсионеров теперь составляет 11 970 рублей.
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У граждан с долгами меньше 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и ПФР, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Такой законопроект внесет 27 июля группа депутатов фракции «Единая Россия». «Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую к бухгалтерию организации, где трудится должник», — отметила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, передают «Известия». Таким образом, с пенсионеров перестанут взыскивать сумму в размере прожиточного минимума, если их долги не превышают 100 тысяч рублей. Взыскатель сможет обратиться в службу судебных приставов или в банк, если сумма долга больше названных цифр. Если же меньше, достаточно получить в упрощенном порядке судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая делает периодические платежи должнику: выдает зарплату, стипендию или пенсию. Ранее юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о том, что с июля российским пенсионерам начнут выплачивать пенсию с учетом индексации прожиточного минимума. По его словам, на федеральном уровне минимум для пенсионеров теперь составляет 11 970 рублей.