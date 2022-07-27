РБК: регионы РФ резко нарастили доходы от остатков бюджета

Российские регионы значительно увеличили свои доходы от управления финансовой подушкой. Об этом сообщается в презентации главы Федерального казначейства Романа Артюхина.
«В январе—июне 2022 года доходы субъектов России от управления остатками бюджетных средств, размещенных на едином казначейском счете, достигли 85,1 млрд рублей. Это в два раза больше суммы за весь 2021 год. Наибольшую выгоду от управления бюджетными остатками в первой половине 2022 года получили Московская область: 6,14 млрд рублей», — передает РБК данные Федерального казначейства.
В десятку лучших по управлению остатками бюджетных средств вошли также регионы Урала. Так, Челябинская область стала второй по этому показателю, заработав 4,89 млрд рублей. На третьем месте находится ХМАО с 4,557 млрд. Пермский край с доходами в 2,96 млрд расположился на пятом месте. Замыкает десятку ЯНАО с доходом в 2,5 млрд рублей.
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