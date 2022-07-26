Курганцы хотят лишить перевозчика части бизнеса

27 июля 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Горожанам не понравилось, что на линии было меньше автобусов, чем должно быть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители Кургана подали в суд на перевозчика, отвечающего за автобусный маршрут № 339. Они хотят лишить его права работать на этом маршруте. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области. «В Арбитражный суд Курганской области направлен иск, в котором перевозчика, обслуживающего маршрут №339 „пос. ТЭЦ — пос. Смолино“, просят лишить свидетельства об осуществлении перевозок. Причиной стало ненадлежащее выполнением им взятых на себя обязательств, о чем не раз сообщали курганцы», — указано в сообщении, размещенном в группе областного ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Представителям ЦУР в городском Транспортном управлении объяснили, что перевозчик самостоятельно сократил число автобусов на маршруте в с четырех до двух-трех. Из-за этого горожанам пришлось дольше ждать автобус. Всего с начала года представители ЦУР зафиксировали более 1000 обращений, связанных с общественным транспортом в регионе. Ранее в Кургане перевозчик отказался от маршрута № 336. Местные власти пытаются найти ему замену.

Жители Кургана подали в суд на перевозчика, отвечающего за автобусный маршрут № 339. Они хотят лишить его права работать на этом маршруте. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области. «В Арбитражный суд Курганской области направлен иск, в котором перевозчика, обслуживающего маршрут №339 „пос. ТЭЦ — пос. Смолино“, просят лишить свидетельства об осуществлении перевозок. Причиной стало ненадлежащее выполнением им взятых на себя обязательств, о чем не раз сообщали курганцы», — указано в сообщении, размещенном в группе областного ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Представителям ЦУР в городском Транспортном управлении объяснили, что перевозчик самостоятельно сократил число автобусов на маршруте в с четырех до двух-трех. Из-за этого горожанам пришлось дольше ждать автобус. Всего с начала года представители ЦУР зафиксировали более 1000 обращений, связанных с общественным транспортом в регионе. Ранее в Кургане перевозчик отказался от маршрута № 336. Местные власти пытаются найти ему замену.