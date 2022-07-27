Украинцы требуют от Зеленского возобновить мирные переговоры с РФ

На Украине запустили петицию, суть которой — вновь начать переговоры с Россией. Петиция опубликована на Официальном портале интернет-представительства Президента Украины Владимира Зеленского.
«Необходимо возобновить переговоры с РФ и дойти до мирного решения, чтобы не увеличивалось количество смертей мирных людей!» — говорится в инициативе. В настоящий момент за нее проголосовали 182 человека. Чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, нужно, чтобы инициатива собрала минимум 25 тысяч голосов.
При этом Владимир Зеленский опасается переговоров с Россией. В случае, если между РФ и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлиться дольше. Так считает президент Украины.
Ранее URA.RU сообщало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию по установке памятника Билли Херрингтону — герою мемов с определенной тематикой, так называемое «гачимучи» — вместо памятника Екатерине II. Петиция также была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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На Украине запустили петицию, суть которой — вновь начать переговоры с Россией. Петиция опубликована на Официальном портале интернет-представительства Президента Украины Владимира Зеленского. «Необходимо возобновить переговоры с РФ и дойти до мирного решения, чтобы не увеличивалось количество смертей мирных людей!» — говорится в инициативе. В настоящий момент за нее проголосовали 182 человека. Чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, нужно, чтобы инициатива собрала минимум 25 тысяч голосов. При этом Владимир Зеленский опасается переговоров с Россией. В случае, если между РФ и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлиться дольше. Так считает президент Украины. Ранее URA.RU сообщало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию по установке памятника Билли Херрингтону — герою мемов с определенной тематикой, так называемое «гачимучи» — вместо памятника Екатерине II. Петиция также была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.