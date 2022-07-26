Тюменский суд опроверг слухи о приговоре по делу Муравьевой

27 июля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной был задержан 25 августа 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Вердикт коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года в одном из тюменских микрорайонов, пока не оглашался. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее в местных telegram-каналах появилась информация о том, что присяжные оправдали Виталия Бережного, который является обвиняемым по этому уголовному делу. «В настоящее время судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на завтра, 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался. О нем мы сообщим незамедлительно. Напоминаем, судебные заседания по делу Виталия Бережного проходят в закрытом режиме», — указано в telegram-канале Объединенной пресс-службы. Виталий Бережной был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки 25 августа 2021 года. За несколько дней до этого тело ребенка, пропавшего 30 июня того же года в микрорайоне Лесобаза, было найдено на берегу озера Оброчное. Бережной признался в совершении преступления, но позже отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия.

Вердикт коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года в одном из тюменских микрорайонов, пока не оглашался. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее в местных telegram-каналах появилась информация о том, что присяжные оправдали Виталия Бережного, который является обвиняемым по этому уголовному делу. «В настоящее время судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на завтра, 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался. О нем мы сообщим незамедлительно. Напоминаем, судебные заседания по делу Виталия Бережного проходят в закрытом режиме», — указано в telegram-канале Объединенной пресс-службы. Виталий Бережной был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки 25 августа 2021 года. За несколько дней до этого тело ребенка, пропавшего 30 июня того же года в микрорайоне Лесобаза, было найдено на берегу озера Оброчное. Бережной признался в совершении преступления, но позже отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия.