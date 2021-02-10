Андрей Косилов выслушал приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

В Аргаяшском районном суде 10 февраля огласили приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области, директору агрохолдинга «Равис» Андрею Косилову в рамках уголовного дела о ДТП с его участием. Его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на два года, передает корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда. В течение этого срока Косилов не сможет покидать Сосновский район, где прописан, выходить из дома в темное время суток и участвовать в массовых мероприятиях.

«Более мягкое наказание невозможно, смягчающих обстоятельств недостаточно», — зачитала приговор судья. То, что приговор будет обвинительным, стало ясно, когда судья стала зачитывать мотивировочную часть. Судья указала, что Косилов «проявил преступную неосторожность, пересёк разметку, вследствие чего произвел столкновение с автомобилем марки LADA». Доводы Косилова, что разметка была затерта, сочли несостоятельными, свидетели эти доводы опровергли. Из-за того, что на суд прибыло много прессы, заседание перенесли в зал, где было больше места. На суд также приехали мать студентки Анастасии Вяткиной, которая пострадала больше всех, и еще один потерпевший Никита Лавров.

Судья долго зачитывала травмы жителей Екатеринбурга, которые находились в отечественном автомобиле. Всем им был причинен тяжкий вред, а студентка Анастасия Вяткина стала инвалидом 1 группы. Косилов и его адвокаты настаивали, что девушка не пострадала бы так сильно, если бы была пристегнута. Те, кто находился с Настей разошлись во мнениях, была ли он действительно пристегнута в момент ДТП. От адвокатов пострадавших девушки и водителя в суд поданы иски о возмещении морального ущерба в размере 10 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Суд счел нужным снизить суммы исков до 1 млн рублей по иску Вяткиной и 300 тысяч рублей от Лаврова.

Судья также зачитала заключение эксперта, согласно которому предотвратить ДТП экстренным торможением в данной ситуации было невозможно. «Оценивать действия водителя LADA нецелесообразно», — такой вывод сделал эксперт. Адвокат экс-чиновника в судебном заседании заявил, что Косилов вины не признает и просит его оправдать. Сам Косилов в ДТП получил раны и гематомы конечностей. В качестве смягчающих обстоятельства суд учел положительные характеристики на Косилова и частичное погашение вреда.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всех пострадала студентка Анастасия Вяткина, проходящая сейчас реабилитацию в свердловской клинике доктора Волковой. С началом судебного процесса Косилов прекратил оплачивать счета за ее лечение, и сейчас это делают меценаты из фонда Святой Екатерины.

Андрей Косилов вины не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потерпевшие по делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU