Кадыров похвастался новой наградой от Путина

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров похвастался орденом Александра Невского Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвастался новой наградой от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он. Кадыров отметил, что для него это огромная честь, а также поблагодарил Путина за внимание к Чечне.

Ранее Путин также награждал Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Также глава Чечни высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвастался новой наградой от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он. Кадыров отметил, что для него это огромная честь, а также поблагодарил Путина за внимание к Чечне. Ранее Путин также награждал Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Также глава Чечни высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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