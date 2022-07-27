Кадыров похвастался новой наградой от Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвастался новой наградой от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он. Кадыров отметил, что для него это огромная честь, а также поблагодарил Путина за внимание к Чечне.
Ранее Путин также награждал Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Также глава Чечни высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ.
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