Кадыров похвастался новой наградой от Путина

27 июля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров похвастался орденом Александра Невского Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвастался новой наградой от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он. Кадыров отметил, что для него это огромная честь, а также поблагодарил Путина за внимание к Чечне. Ранее Путин также награждал Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Также глава Чечни высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвастался новой наградой от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он. Кадыров отметил, что для него это огромная честь, а также поблагодарил Путина за внимание к Чечне. Ранее Путин также награждал Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Также глава Чечни высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ.