Собчак сравнила тверк у Ельцин Центра с угрозой убийством

Ксения Собчак намекнула, что наказание для Яны Кэт оказалось слишком жестоким Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак удивилась, почему полиция не возбудила уголовное дело за угрозу убийством в Новосибирске, но посадила за танец у Ельцин Центра екатеринбурженку Яну Кэт. Соответствующий пост телеведущая выложила в своем telegram-канале.

«Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин Центра?» — возмутилась Собчак. Таким образом она намекнула, что считает несправедливым наказание преподавательницы тверка Яны Кэт, которая станцевала развратный, с точки зрения некоторых подписчиков, танец напротив Ельцин Центра.

Собчак рассказала, что в Новосибирске южанин убил свою девушку. Женщина сообщала в полицию об угрозах со стороны своего молодого человека, однако дело возбуждено не было.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Новосибирской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Яна Кэт выложила видео, на котором она исполняет тверк, 19 июля. Сначала блогерша заявила о травле в социальных сетях, а затем — о задержании. Позднее URA.RU подтвердили, что полиция заинтересовалась инцидентом и решила проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве.Блогершу приговорили к трем суткам ареста.