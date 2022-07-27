Претендент на пост свердловского губернатора выбыл из борьбы

Иван Волков не сдал подписи для допуска к выборам губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Екатеринбургский адвокат Иван Волков, выдвинувшийся на выборы губернатора Свердловской области от партии «Российский общенародный союз», не будет участвовать в кампании. Как сообщили URA.RU в региональном избиркоме, он не сдал подписи в свою поддержку, необходимые для регистрации в качестве кандидата.

«Волков представил в избирательную комиссию документы для регистрации. Листы поддержки [среди сданных документов] не представлены», — констатировали в избиркоме. Согласно регламенту, бумаги Волкова будут проверены в течение следующих десяти дней. После этого избирательная комиссия вынесет свое решение. По закону, без собранных подписей нельзя быть зарегистрированным на выборах.

27 июля — последний день, когда желающие участвовать в губернаторской гонке могли подать нужные документы. Ранее это сделали действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин («Новые люди»). Все они, за исключением Куйвашева, уже получили регистрацию. Губернатор же, сдавший документы чуть позднее конкурентов, пройдет эту процедуру на следующей неделе.

Иван Волков объявил о желании участвовать в выборах в начале июля. В Екатеринбурге он известен по многочисленным скандалам. Например, Волков восемь раз пытался организовать референдум о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга, также он собирал пикет против строительства храма в сквере у Театра Драмы в 2019, а на стыке 2021—2022 годов устраивал митинги против введения QR-кодов и подавал иск к губернатору Евгению Куйвашеву.