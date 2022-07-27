Минэкономразвития отметило падение ВВП РФ по итогам июня

28 июля 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

ВВП России в июне снизился на 4,9% в годовом выражении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ВВП России усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», составленном Минэкономразвития (МЭР) РФ. «По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% в годовом выражении, в целом за второй квартал 2022 года — на 4%. В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве», — говорится в документе. В МЭР указали на сокращение оборотов в розничной торговле, из-за чего в мае—июне суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населения и общественного питания оказался почти на 7% меньше уровня 2021 года. Согласно оценке министерства, спад российского ВВП в 2022 году составит 7,8%, инфляция не превысит 17,5%. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к концу года ВВП упадет на 7%, инфляция окажется на уровне 15%. Кроме того, по его мнению, ключевая ставка в России к концу года опустится до 7%.

ВВП России усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», составленном Минэкономразвития (МЭР) РФ. «По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% в годовом выражении, в целом за второй квартал 2022 года — на 4%. В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве», — говорится в документе. В МЭР указали на сокращение оборотов в розничной торговле, из-за чего в мае—июне суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населения и общественного питания оказался почти на 7% меньше уровня 2021 года. Согласно оценке министерства, спад российского ВВП в 2022 году составит 7,8%, инфляция не превысит 17,5%. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к концу года ВВП упадет на 7%, инфляция окажется на уровне 15%. Кроме того, по его мнению, ключевая ставка в России к концу года опустится до 7%.