Tagesspiegel: Германия раскололась на две части из-за Украины

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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, бокалы, торжественный прием, фуршет, немецкий флаг
Согласно опросам, жители ФРГ не сходятся во мнении по спецоперации Фото:
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Германия раскололась на Восточный и Западный лагерь из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Статью об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Когда дело доходит до конфликта на Украине, люди в Восточной и Западной Германии приходят к совершенно разным выводам. Опросы последних нескольких месяцев о конфликте на Украине и его последствиях выявили разрыв во взглядах между восточными и западными немцами, который почти не наблюдался ни по какой другой теме — даже в отношении пандемии коронавируса», — сообщает издание со ссылкой на исследовательский институт.

Согласно опросам, в восточной Германии значительно больше респондентов, чем на Западе (34%) считают, что правительство делает «слишком много» для поддержки Украины. В противоположной части страны такое мнение разделяет только каждый пятый человек (18%).

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Германия раскололась на Восточный и Западный лагерь из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Статью об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel. «Когда дело доходит до конфликта на Украине, люди в Восточной и Западной Германии приходят к совершенно разным выводам. Опросы последних нескольких месяцев о конфликте на Украине и его последствиях выявили разрыв во взглядах между восточными и западными немцами, который почти не наблюдался ни по какой другой теме — даже в отношении пандемии коронавируса», — сообщает издание со ссылкой на исследовательский институт. Согласно опросам, в восточной Германии значительно больше респондентов, чем на Западе (34%) считают, что правительство делает «слишком много» для поддержки Украины. В противоположной части страны такое мнение разделяет только каждый пятый человек (18%). Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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