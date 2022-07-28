Tagesspiegel: Германия раскололась на две части из-за Украины

Согласно опросам, жители ФРГ не сходятся во мнении по спецоперации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия раскололась на Восточный и Западный лагерь из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Статью об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Когда дело доходит до конфликта на Украине, люди в Восточной и Западной Германии приходят к совершенно разным выводам. Опросы последних нескольких месяцев о конфликте на Украине и его последствиях выявили разрыв во взглядах между восточными и западными немцами, который почти не наблюдался ни по какой другой теме — даже в отношении пандемии коронавируса», — сообщает издание со ссылкой на исследовательский институт.

Согласно опросам, в восточной Германии значительно больше респондентов, чем на Западе (34%) считают, что правительство делает «слишком много» для поддержки Украины. В противоположной части страны такое мнение разделяет только каждый пятый человек (18%).

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.