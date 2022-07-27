27 июля 2022
26 июля 2022

Гастарбайтеры устроили драку в центре Салехарда. Видео

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Драка. Челябинск, драка
В ЯНАО рабочие устроили драку Фото:

В Салехарде рабочие устроили драку на улице Арктическая, где сейчас проводятся ремонтные работы. Разборку на видео заснял местный житель и опубликовали его в telegram-канале «Вечерний Салехард».

«Настроение: рабочие на Арктической», — подписал видео администратор telegram-канала. К ремонту этой улицы в Салехарде приступили в конце мая.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой пояснить имеют ли люди, занятые на видео, отношение к реконструкции улицы. Там посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе УМВД Россия по ЯНАО сообщили, что к ним с заявлением по данному факту никто не обращался.

Ранее в Ноябрьске женщина подралась с подростками. По словам очевидца, конфликт произошел из-за банковской карты.

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В Салехарде рабочие устроили драку на улице Арктическая, где сейчас проводятся ремонтные работы. Разборку на видео заснял местный житель и опубликовали его в telegram-канале «Вечерний Салехард». «Настроение: рабочие на Арктической», — подписал видео администратор telegram-канала. К ремонту этой улицы в Салехарде приступили в конце мая. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой пояснить имеют ли люди, занятые на видео, отношение к реконструкции улицы. Там посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе УМВД Россия по ЯНАО сообщили, что к ним с заявлением по данному факту никто не обращался. Ранее в Ноябрьске женщина подралась с подростками. По словам очевидца, конфликт произошел из-за банковской карты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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