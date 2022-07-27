В ЯНАО рабочие устроили драку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде рабочие устроили драку на улице Арктическая, где сейчас проводятся ремонтные работы. Разборку на видео заснял местный житель и опубликовали его в telegram-канале «Вечерний Салехард».

«Настроение: рабочие на Арктической», — подписал видео администратор telegram-канала. К ремонту этой улицы в Салехарде приступили в конце мая.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой пояснить имеют ли люди, занятые на видео, отношение к реконструкции улицы. Там посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе УМВД Россия по ЯНАО сообщили, что к ним с заявлением по данному факту никто не обращался.

Ранее в Ноябрьске женщина подралась с подростками. По словам очевидца, конфликт произошел из-за банковской карты.