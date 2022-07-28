Экс-депутат Рады: Зеленский готовит новое наступление на Херсон

28 июля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Очередной попыткой нападения на Херсон Зеленский хочет удержаться в кресле Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область. Вторжение готовится предварительно на 10 августа. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Илья Кива. «Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском предписании, предварительная дата начала операции [назначена] на 10 августа», — написал Кива в своем telegram-канале. Также он добавил, что военкоматы по всей стране активно собирают молодых парней, которых собирается отправить на захват Херсона. Кива считает, что это последняя попытка президента изменить положение и удержаться в кресте. «Потеря Дон Украины и потеря Юга для Зеленского означает — крах и смерть матери!» — написал экс депутат Рады. Ранее URA.RU сообщало, что власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов убежден, что украинские власти специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше денег от Запада. Россия контролирует Херсонскую область с марта. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.

ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область. Вторжение готовится предварительно на 10 августа. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Илья Кива. «Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском предписании, предварительная дата начала операции [назначена] на 10 августа», — написал Кива в своем telegram-канале. Также он добавил, что военкоматы по всей стране активно собирают молодых парней, которых собирается отправить на захват Херсона. Кива считает, что это последняя попытка президента изменить положение и удержаться в кресте. «Потеря Дон Украины и потеря Юга для Зеленского означает — крах и смерть матери!» — написал экс депутат Рады. Ранее URA.RU сообщало, что власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов убежден, что украинские власти специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше денег от Запада. Россия контролирует Херсонскую область с марта. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.