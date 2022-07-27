Лукашенко на встрече с Махониным назвал Пермский край опорой РФ

Лукашенко готов к активному сотрудничеству с Пермским краем Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA

На встрече с пермским губернатором Дмитрием Махониным президент республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к развитию сотрудничества с регионом и назвал Прикамье «опорой России». Об этом сообщает ИА «БЕЛТА».

«Ваш край и богатый, и люди очень талантливые, продвинутые. И, самое главное, край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что этот край — опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, республика готова к развитию сотрудничества с Пермским краем. В последнее время товарооборот несколько снизился и сейчас необходимо принять меры по его восстановлению. «Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься», — добавил Лукашенко.

О том, что пермская делегация отправилась в республику Беларусь, URA.RU сообщало ранее. На совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству, пермской краевой библиотеке подарили около ста книг об истории и культуре Беларуси.