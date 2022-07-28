Захарова: ведутся переговоры о вывозе задержанной Грайнер в США

28 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мария Захарова уточнила, что итога переговоров о судьбе Грайнер пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «Были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — говорится в сообщении telegaram-канала «МИД России». Там отметили, что вопрос вывоза преступников обсуждали глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.

Представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «Были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — говорится в сообщении telegaram-канала «МИД России». Там отметили, что вопрос вывоза преступников обсуждали глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.