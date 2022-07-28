Bloomberg: эпоха сильной Германии подходит к концу

В Евросоюзе в скором времени произойдет перераспределение сил, считают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Германия потеряет доминирующее положение в Европейском союзе из-за энергетического кризиса, возникшего в результате санкционной кампании против России. Об этом заявила обозреватель агентства Bloomberg Мария Тадео.

«В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе, руководя политикой и играя плохого полицейского в отношении более слабых южных экономик. Энергетический кризис нарушил этот баланс», — считает Тадео.

По мнению автора, Германия может уступить свои позиции лидерства в ЕС южным странам объединения. «Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели — высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе — и слепоту ее политического класса к зависимости от Кремля. Пока Берлин еще не оправился от шока, Юг Европы становится все более напористым. Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС», — отметила она.

В результате весь Европейского союз вступит в новую эру. «Эпоха Европы под названием „Германия знает лучше всех“ подходит к концу», — заключила автор.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что Германия раскололась на Восточный и Западный лагерь из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. ФРГ столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений поставок российского газа в рамках антироссийской санкционной кампании Евросоюза. Американские обозреватели считают, что немецкая промышленность остановится, а население пострадает от глобального сокращения в случае, если Россия резко прекратит поставлять газ.