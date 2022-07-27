Махонин предложил Лукашенко открыть бизнес в Перми

28 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

У Пермского края есть потребность в лифтах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко 28 июля предложил открыть на территории Прикамья предприятие по производству комплектующих для белорусских лифтов. Об этом сообщает ИА «БЕЛТА». «Мы увеличиваем темпы жилищного строительства уже третий год подряд, будем выходить на 1,5 млн кв. м. жилья, а это дополнительные объемы по лифтам. У нас есть потребность в 1,7 тысяч лифтов для замены старого оборудования», — пояснил Махонин. Открытие производства комплектующих в Прикамье позволит в целом увеличить поставки белорусских лифтов в Пермский край. Дмитрий Махонин на встрече отметил, что основной взаимоотношений Беларуси и Пермского края должна стать промышленная кооперация. И подчеркнул, что в составе его делегации именно поэтому присутствуют представители 10 предприятий региона. По его мнению, лучше, если бизнес будет работать напрямую. А задача власти — не мешать и при необходимости помогать. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Лукашенко обратил внимание на снижение товарооборота между Пермским краем и Беларусью и заявил, что эту ситуацию надо исправлять. Визит в Беларусь продлится два дня, 28 и 29 июля. Планируется посещение крупных предприятий республики и подписание нескольких соглашений. Пермский край уже получил первый подарок.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко 28 июля предложил открыть на территории Прикамья предприятие по производству комплектующих для белорусских лифтов. Об этом сообщает ИА «БЕЛТА». «Мы увеличиваем темпы жилищного строительства уже третий год подряд, будем выходить на 1,5 млн кв. м. жилья, а это дополнительные объемы по лифтам. У нас есть потребность в 1,7 тысяч лифтов для замены старого оборудования», — пояснил Махонин. Открытие производства комплектующих в Прикамье позволит в целом увеличить поставки белорусских лифтов в Пермский край. Дмитрий Махонин на встрече отметил, что основной взаимоотношений Беларуси и Пермского края должна стать промышленная кооперация. И подчеркнул, что в составе его делегации именно поэтому присутствуют представители 10 предприятий региона. По его мнению, лучше, если бизнес будет работать напрямую. А задача власти — не мешать и при необходимости помогать. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Лукашенко обратил внимание на снижение товарооборота между Пермским краем и Беларусью и заявил, что эту ситуацию надо исправлять. Визит в Беларусь продлится два дня, 28 и 29 июля. Планируется посещение крупных предприятий республики и подписание нескольких соглашений. Пермский край уже получил первый подарок.