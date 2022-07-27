В Кургане нашелся бизнесмен, желающий строить крематорий

Крематорий в Кургане может появиться в микрорайоне Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию Кургана обратился предприниматель, который желает заняться строительством крематория. По данным мэрии, сейчас прорабатывается вопрос с выделением земли. Информация об этом появилась на сайте портала «Обратись».

«В департамент архитектуры, строительства и земельных отношений обратилась организация с предложением о формировании земельного участка для строительства крематория. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности образования земельного участка для размещения данного объекта», — говорится в ответе мэрии на обращение жительницы Кургана. Согласно генплану, строительство крематория предусмотрено в районе микрорайона Зайково города Кургана.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, чтобы выяснить подробности возможного строительства крематория. На момент публикации ответ мэрии не поступил.

По данным открытых источников, на строительство крематория необходимы инвестиции на сумму до 25 миллионов рублей. Срок окупаемости такого бизнеса составляет 4-5 лет.

Ранее URA.RU писало, что курганцы бурно обсуждают в соцсетях нежелание местных похоронщиков строить крематорий. Многие жители города высказались за кремацию, аргументируя это тем, что «не хотят кормить червей после смерти». Горожане считают, что крематорий может стать отличной заменой кладбищам. Помимо похоронщиков, против строительства крематория также выступила Курганская епархия. По словам священнослужителей, кремация противоречит христианскому вероучению.